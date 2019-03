CALCIOMERCATO LAZIO LAZOVIC / In attesa di centrare la finale di Coppa Italia e di conquistare un posto in Champions League, la Lazio lavora anche in ottica mercato e pensa a nuovi rinforzi per la prossima stagione.

Il club biancoceleste monitora in particolare la situazione sulle fasce e pensa ad un nuovo innesto che abbia già esperienza in Italia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato dei biancocelesti e non solo CLICCA QUI.

Come infatti riporta 'Il Messaggero', il club capitolino è fortemente interessato a Darko Lazovic. L'esterno serbo, che bene sta facendo in questa stagione con la maglia del Genoa e che si svincolerà a giugno dai rossoblù, piace molto alla società biancoceleste anche perché in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Per questo la Lazio gli avrebbe offerto un contratto triennale da circa un milione di euro a stagione.

