Calciomercato Arsenal, sfuma anche Overmars: rinnovo fino al 2024!

p>CALCIOMERCATO AJAX UFFICIALE OVERMARS 2024 RINNOVO ARSENAL MONCHI - Dopo il dietrofront di dopo essere stato vicinissimo tornato al Siviglia all', sfuma un altro candidato alla carica di direttore sportivo per i 'Gunners'. Sul proprio sito, infatti, l'ha ufficializzato il prolungamento di contratto col proprio uomo, Marc, fino al 30 giugno 2024. Queste le prime parole dopo la firma: "Ci sono ancora molte sfide da affrontare con l'Ajax e qui mi sto divertendo. Vogliamo ancora dimostrare molto dal punto di vista sportivo, è bello lavorare con le persone che sono intorno a me".

