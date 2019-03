Calciomercato Napoli, il padre di Mertens allontana la Cina

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CINA - Dries Mertens ha trascinato il Napoli ieri contro l'Udinese. Ma tiene banco anche il suo futuro, viste anche le sue parole al termine del match contro i friulani.

Ad allontanare, però, le sirene cinesi ci pensa il padre del belga, Herman Mertens, a 'Radio Marte': "Ha un contratto col Napoli valido fino al 2020 e vuole onorarlo. Secondo me, il suo desiderio è restare almeno un’'altra stagione, almeno fino alla scadenza del contratto.? Non penso che sia un'opzione per lui".