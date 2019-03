CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Il ritorno di Zinedine Zidane al Real Madrid avrà un effetto dirompente anche sul calciomercato estivo. Florentino Perez ha promesso un budget importante per rivoluzionare la rosa dei blancos ma non solo: con il francese alla guida delle merengues cambiano le prospettive per alcuni giocatori, da Isco a Marcelo. Anche per James Rodriguez il ritorno di Zidane a Madrid può incidere sul futuro visto che fu proprio il tecnico francese ad avallare la sua cessione.

Il colombiano però, protagonista nel weekend con la maglia del(tripletta per lui), non è dello stesso avviso: "Vedremo cosa succederà, ci sono ancora molte partite da disputare - le parole dell'ex Monaco riportate da 'as.com' -. Connon è successo niente, penso che la sua presenza non influenzerà affatto il mio futuro". Le ultimissime sul mercato Juve: CLICCA QUI

Per Rodriguez si è spesso parlato anche di un possibile approdo in Italia: la Juventus è tra le squadre maggiormente interessate, ma anche il Napoli è stato spesso accostato al 27enne.

