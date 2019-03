JUVENTUS ALLEGRI / Otto giorni di 'vacanza' per la Juventus: la sconfitta contro il Genoa non ha inciso sull'umore della truppa bianconera, alle stelle dopo l'impresa Champions e un campionato ormai vinto (15 i punti di vantaggio sul Napoli secondo).

Così Massimilianoha voluto premiare i calciatori concedendo loro un rompete le righe di otto giorni in concomitanza con la pausa per le Nazionali: niente allenamenti di gruppo fino a martedì 26 marzo, come da comunicato del club bianconero e per chi non sarà impegnato con le rispettive selezioni, programma personalizzato per restare in forma. Non è la prima volta che Allegri decide di salvaguardare la condizione dei propri giocatori concedendo loro un po' di libertà: con il campionato ormai in cassaforte e la Champions tra tre settimane, c'è la possibilità di tirare un po' il fiato in vista di un finale di stagione dove serviranno tutte le energie disponibili per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.