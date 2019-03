CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI VERETOUT / Jordan Veretout ha parlato anche del suo futuro in un'intervista a 'La Nazione'. Il centrocampista della Fiorentina è stato accostato a Milan e Napoli e su quello che sarà dice: "Sono concentrato sul presente. Il mio sogno è partecipare alla Champions, credo di averne le possibilità, con questo non voglio passare per presuntoso, ma ho appena compiuto 26 anni e penso che a questa età si debba pensare in modo positivo e in prospettiva a un salto di qualità.

Champions con quale maglia? Parlavo in generale, è una mia aspirazione. Come quella di vincere un campionato. Ora sono concentrato al massimo sulla, il finale di stagione è importantissimo per noi, come ho detto prima anche se siamo un po’ indietro e dobbiamo recuperare". Le ultime notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa per il rinnovo di Veretout è in stand-by in attesa della fine della stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui