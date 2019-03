CALCIOMERCATO GENOA GUMUS - La Serie A potrebbe accogliere un nuovo attaccante dalla Turchia la prossima estate. Si tratta di Sinan Gumus, 25enne esterno offensivo tedesco che milita attualmente nel Galatasaray, club con il quale è in scadenza di contratto a giugno.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , i giallorossi sono al lavoro per il rinnovo, ma il giocatore è fortemente tentato dall'avventura in Italia. Ad oggi ilè in pole per mettere a segno un altro colpo a costo zero da Istanbul dopo Gunter della passata estate. I rossoblu, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza dele delper aggiudicarsi Gumus.