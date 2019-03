ITALIA U21 DI BIAGIO LUIZ FELIPE VIDO PINAMONTI - Tiene banco nella conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Gigi Di Biagio, la decisione del difensore della Lazio, Luiz Felipe, di lasciare il ritiro degli Azzurrini e la possibilità di giocare per l'Italia, in attesa di una chiamata del Brasile. "Ne ho preso atto. Ci ha sorpreso, ma siamo rispettosi di quello che ci ha detto il giocatore. Mi dispiace, lo avrei valutato per queste due gare ed avrei magari capito se poteva far parte o meno del nostro gruppo".

Il discorso, poi, si sposta sui prossimi impegni della squadra (amichevoli contro): " Sono due partite che possono metterci nelle condizioni di trovare delle soluzioni in vista della scelta finale dei 23. Parlo da diversi mesi con Roberto(Ct della Nazionale maggiore, ndr), ci sentiamo quattro volte a settimana, ma non c'è un accordo, piuttosto un modo simile di vedere le cose. Porterò la squadra più forte possibile agli, poi non so se verranno tutti: certo è che è mia intenzione portare i migliori". Nel frattempo,ha lasciato il ritiro per infortunio: al suo posto, convocato l'attaccante del, Luca