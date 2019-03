CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / L'esempio di Ronaldo da seguire per una carriera che in molti prospettano di successo: Joao Felix parlando a 'marca.com', racconta anche del suo futuro.

Corteggiato dalle big d'Europa, dallaa United,, il giovane talento deldice: "In questo momento sto solo pensando al Benfica. Stiamo arrivando alla fine della stagione ed è in corso un duello molto combattuto per il titolo. Non posso fermarmi a pensare a tutto ciò che sta accadendo intorno a me. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare per le grandi squadre e nelle più grandi competizioni, ma, come ho detto, sono molto contento al Benfica che considero una delle squadre più grandi in Europa".

Inevitabile parlare di Ronaldo: "Certo che mi piacerebbe giocare con lui in Nazionale. Non lo conosco personalmente. È un lavoratore fenomenale, un calciatore che è un esempio per tutti noi. Tutti conoscono la sua storia. È stato il migliore al mondo per molti anni e lo rimarrà per molto tempo. Il Real Madrid sta pagando la sua assenza". Infine, Joao Felix svela la sua preferenza tra Liga e Premier League: "Il calcio spagnolo".

