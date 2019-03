Calciomercato, Griezmann libera Mbappé: Juve alla finestra?

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG MBAPPE GRIEZMANN / Il Psg è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di calciomercato nella prossima sessione estiva. I francesi per centrare la Champions League vorrebbero portare nella Capitale Antoine Griezmann, che l'Atletico Madrid sembra disposto a cedere per una cifra vicina ai 120 milioni di euro. L'arrivo del giocatore del Colchoneros creerebbe una forte concorrenza in attacco.

, Cavani e Griezmann, senza dimenticare Di Maria e Draxler, sarebbero davvero troppi e proprio per questo dalla Francia ipotizzano l'addio di uno dei pezzo da 90: secondo quanto riportato da 'Le10Sport' uno tra Mbappe e Neymar potrebbe davvero fare le valigie. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

In prima fila ci sarebbe ovviamente il RealMadrid, che in estate è pronto ad una vera e propria rivoluzione ma anche la Juventus più volte è stata accostata al talento francese e in caso di Champions League, Mbappe potrebbe anche rappresentare il nuovo regalo di Agnelli.

