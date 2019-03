CALCIOMERCATO NAPOLI OSPINA / Passata la paura e in attesa di poter tornare a giocare, David Ospina dovrà riposare qualche giorno, saltando anche l'impegno con la propria Nazionale. Al ritorno in campo per il portiere colombiano dovrà racilolare le presenze utili a far scattare il riscatto da parte del Napoli.

Di questo ha parlato Hernan Ospina, papà del portiere di proprietà dell': "Siamo in attesa che vengano raggiunte le presenze per il riscatto - le sue parole a 'Radio CRC' -. E' contento di giocare qui ed è quello che vuole. La società ha mandato dei segnali positivi: questo ci dà molta energia perché anche i bambini sono felici di vivere in una città come Napoli". Ospina in stagione ha collezionato 21 presenze complessive giocando tutte le 6 gare di Champions, 14 in campionato e 1 in coppa Italia.

