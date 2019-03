NAPOLI OSPINA / Attimi di paura durante Napoli-Udinese per David Ospina: il portiere colombiano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un colpo alla testa ed è stato immeditamente trasportato in ospedale.

Oggi a 'Radio CRC' ha parlato anche il papà di Ospina, Hernan, che ha spiegato le condizioni del portiere: "Non ho avuto la possibilità di parlare con lui perché è in terapia intensiva. Mia moglie è lì e sto che sta bene: gli hanno fatto una tac e altri accertamenti. In Nazionale hanno chiamato due portieri per sostituirlo: hanno parlato con un medico di Medellin: ha detto che David dovrà stare fuori una quindicina di giorni. Uscire prima? Posso rispondere soltanto da padre e gli avrei consigliato di uscire, ma ha deciso di continuare e lo capisco".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui