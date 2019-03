CALCIOMERCATO JUVENTUS PARIS SAINT-GERMAIN DE LIGT AJAX / In Champions sarà Ajax-Juventus con Cristiano Ronaldo e compagni che, superato lo scoglio Atletico Madrid, dovranno affrontare i giovani campioni del club olandese che ha eliminato il Real Madrid campione in carica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il direttore dell'area sportiva bianconera, Fabio, conosce molto bene i talenti dei 'Lancieri' e dalla scorsa estate è iniziato l'assalto a Matthijsdifensore classe '99 e capitano della squadra diretta da Erikper tutti gli ultimi aggiornamenti.Lo scorso giugno l'agente Minoportò il 19enne centrale a visionare le strutture della Juventus che, però, rischia di essere beffata dal. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , al momento la società francese è in vantaggio per de Ligt: ha presentato una proposta d'ingaggio che ha fatto 'saltare il tavolo', nettamente superiore a quelle delle altre società interessate. Juventus compresa.