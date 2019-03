JUVENTUS AJAX RONALDO / Cristiano Ronaldo sotto inchiesta da parte della Uefa per il gesto al termine di Juve-Atletico rivolto verso il settore ospiti dell''Allianz Stadium'. L'organismo europeo fa riferimento all'articolo 11 del regolamento disciplinare, catalogando come "condotta impropria" il comportamento del fuoriclasse portoghese.

'CR7' rischierebbe una multa sulla falsariga della sanzione comminata adopo il gesto del tecnico argentino nella gara d'andata contro i bianconeri, o una squalifica per un turno che sconterebbe nel primo incrocio dei quarti di Champions con l'

In caso di massima punizione e cioè di sanzione con squalifica, Massimiliano Allegri dovrebbe rinunciare alla sua stella per la gara del prossimo 10 aprile alla 'Cruijff Arena' contro i 'Lancieri'. La soluzione più immediata sarebbe quella di sostituire Ronaldo con Dybala nel tridente insieme a Bernardeschi e Mandzukic, con l'argentino che nel match contro l'Atletico è entrato nel secondo tempo. Un'altra carta per il reparto d'attacco potrebbe essere Douglas Costa nel caso in cui il brasiliano riuscisse a recuperare in tempo dall'ultimo infortunio, senza scartare l'opzione con Kean centravanti e Mandzukic defilato a sinistra o in coppia con il baby attaccante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui