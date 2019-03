ROMA SIVIGLIA MONCHI / Dopo aver interrotto il suo rapporto con la Roma, Monchi è tornato a far parte del Siviglia nel ruolo di DS. Lo spagnolo ha parlato oggi in conferenza stampa, accompagnato dal presidente del club Castro, per presentarsi nuovamente ai suoi ex tifosi e colleghi.

Il primo a prendere la parola è stato il numero uno del club spagnolo: "Monchi non se ne è mai andato: non abbiamo mai perso i contatti con lui. Sarà più di un DS. Sarà un direttore generale sportivo. Il progetto che gli abbiamo presentato è conforme al suo modo di lavorare e lo ha convinto a rimanere qui. Il suo contratto c'è ma la durata è indefinita".

La parola passa poi al DS: "Questo è un giorno strano.

Non so spiegare bene a parole cosa provo: desideravo che questa giornata arrivasse il prima possibile. Ringrazio chi ha contribuito affinché tornassi qui. Non sono qui per salvare qualcuno o perché il club sia in difficoltà. Mi trovo qui perché l'idea che mi è stata trasmessa coincide con quello che ho in mente. Dopo essere stato due anni in un club importante come la Roma, che terrò sempre nel cuore, ho il diritto di portare la mia crescita personale qui, nel club che amo. A Roma lavoravo 24 ore su 24: qui farò lo stesso. Non c'è una durata sul mio contratto".

L'ex Roma ha poi continuato con un riferimento all'esperienza passata con i giallorossi: "Il 'Padrino 2' è meglio de 'Il Padrino 1': non mi spaventa la pressione. Da dove arrivo ce ne è tanta. Ho testato su di me il saper convivere con la grande passione per il calcio. Il Siviglia mi ha contattato dopo che avevo rescisso con la Roma: il messaggio che mi hanno comunicato è stato conforme a quello che volevo".

