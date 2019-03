CALCIOMERCATO JAMES JUVENTUS / Ieri il Bayern Monaco ha strapazzato in Bundesliga il Mainz per 6-0. Tre dei sei gol realizzati sono stati messi a segno da James Rodriguez, in prestito dal Real Madrid e accostato a più riprese alla Juventus.

Il colombiano ha voluto chiarire il suo futuro ai microfoni di 'Sport1': "Qui sono felice e a mio agio. Vedremo in futuro cosa succederà.stanno parlando".

