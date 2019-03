JUVENTUS RONALDO SQUALIFICA UEFA / Tremano la Juventus e i suoi tifosi. L'Uefa ha infatti aperto ufficialmente un'inchiesta sul gesto di Cristiano Ronaldo rivolto verso il settore ospiti dei tifosi dell'Atletico Madrid in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League dello scorso 12 marzo all''Allianz Stadium'.

Il fuoriclasse portoghese, sotto la lente d'ingrandimento per "condotta impropria" in riferimento all'articolo 11, rischia la squalifica - e quindi di non scendere in campo nell'andata dei quarti con l'- o di essere multato. La decisione definitiva da parte dell'Uefa verrà presa il prossimo 21 marzo. Simeone, per un gesto simile a quello di Ronaldo nel match del 'Wanda' tra Atletico e Juve, è stato sanzionato con una multa di 20 mila euro.