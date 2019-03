CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID ICARDI / Settimana decisiva per il caso Icardi, con l'attaccante argentino che incontrerà la dirigenza dell'Inter nella giornata di venerdì. Summit che potrebbe rappresentare la svolta, ma tutte le ipotesi sono aperte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In Spagna sono convinti che la società nerazzurra stia già pensando all'addio. 'As' scrive che il club potrebbe accettare una proposta inferiore ai famosi 110 milioni di euro della clausola rescissoria. Per la precisione, con circadi euro, Icardi potrebbe partire. Ilci sta pensando seriamente, ritenendola una cifra assolutamente congrua.