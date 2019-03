CHELSEA SARRI HIGUAIN JUVENTUS / Maurizio Sarri di nuovo in bilico. Il ko sul campo dell'Everton - che complica la corsa Champions del Chelsea - avrebbe mandato su tutte le furie il presidente dei 'Blues' Abramovich, che come riporta il 'Daily Express' starebbe valutando l'esonero del tecnico italiano.

La pausa per le Nazionali potrebbe essere un 'assist' per il patron dei londinese per dare il benservito all'ex Napoli, nonostante il cammino positivo finora in Europa League.

Al futuro alla guida del Chelsea di Sarri potrebbe intrecciarsi anche il destino di Gonzalo Higuain, con i 'Blues' che a fine stagione dovranno valutare l'eventuale riscatto dell'argentino dalla Juventus. Il 'Pipita' è stato aspramente criticato dai tifosi dopo la negativa prestazione contro l'Everton, con i sostenitori del Chelsea che hanno invocato il ritorno di Morata.

