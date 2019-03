MILAN KESSIE BIGLIA / Milan ko nel derby contro l'Inter. Oltre alla sconfitta contro i cugini nerazzurri, all'indomani del 3-2 di 'San Siro' per la squadra di Spalletti è il litigio in panchina tra Kessie e Biglia a tenere banco a Milanello.

L'ex Atalanta ha reagito a muso duro contro il compagno di squadra, che lo aveva ripreso sul comportamento tenuto all'uscita dal campo dopo la sostituzione con Conti. I due si sono chiariti e scusati a fine partita, anche se in precedenza c'è un episodio che testimonia la tensione che regna nel rapporto tra Kessie e Biglia. L'ivoriano, dopo il gol dell'ex Lazio a Verona contro ilal rientro dal primo minuto, è stato l'unico compagno di squadra a non abbracciare e congratularsi in campo con l'argentino. Adesso sarà compito dichiarire ulteriomente l'episodio e soprattutto il rapporto tra i due centrocampisti.