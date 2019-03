SERIE A CHAMPIONS INTER MILAN / Inter, Milan, Roma e Lazio con Torino e Atalanta che inseguono e sognano in grande: due posti in palio nella corsa alla Champions League con sei squadre racchiuse in 9 punti, con un finale di stagione da vivere ad alta tensione e con il prossimo turno di campionato di Serie A che si preannuncia scoppettiante. L’Inter di Luciano Spalletti comanda il gruppone al terzo posto a quota 53 punti dopo aver trionfato in un derby da cardiopalma: il Milan di Gennaro Gattuso insegue a quota 51 punti. Quinto posto per la Roma (47) di Claudio Ranieri, sconfitta dalla Spal nell’ultimo turno di campionato: i giallorossi si trovano a quattro punti dal posto posto, mentre la Lazio di Simone Inzaghi è a quota 45 punti con una partita da recuperare dopo il poker rifilato al Parma. Atalanta (1-1 con il Chievo) e Torino (sconfitto per 2-3 con il Bologna) perdono una grande occasione ma continuano a sognare in grande. Clicca Qui per tutte le ultime notizie di Serie A.

Serie A, volata Champions League: trionfo di Spalletti nel derby della Madonnina

Dopo l’eliminazione dall’Europa League rimediata contro l’Eintracht Francoforte, l’Inter di Luciano Spalletti, ancora orfana di Icardi, riesce a riprendersi la terza posizione in campionato portando a casa un derby avvincente e divertente che a Milano non si vedeva da anni. Un 2-3 rocambolesco con i nerazzurri che sono stati padroni del campo per buona parte della gara: partita in discesa per la Beneamata con il gol di Vecino al 3’ minuto, il raddoppio arriva ad inizio ripresa grazie ad un colpo di testa vincente di De Vrij. Bakayoko imita il difensore olandese riaprendo la gara, prima della serpentina di Politano che costringe Castillejo al fallo da rigore. Lautaro non sbaglia dagli undici metri, Musacchio la riapre con un tap-in vincente a pochi passi da Handanovic. Nel finale succede di tutto con un salvataggio clamoroso di D’Ambrosio sulla linea della porta del capitano nerazzurro che evita il 3-3 al Milan.

Serie A, volata Champions League: crolla la Roma, poker e show della Lazio

Dopo la vittoria rimediata nel suo ritorno sulla panchina giallorossa, Claudio Ranieri viene sconfitto per 2-1 dalla Spal: un ko che rischia di compromettere il cammino in stagione in un turno di campionato dove la Roma era chiamata a vincere proprio per approfittare del derby di Milano disputato ieri sera. Ora la squadra giallorossa rischia di essere sorpassata anche dalla Lazio che ieri all’Olimpico ha battuto il Parma 4-1. Pratica chiusa dai biancocelesti, orfani di Immobile ma trascinati da un super Luis Alberto, già nella prima frazione di gara: in caso di vittoria contro l’Udinese, sarà quinto posto e sorpasso alla Roma. L'Atalanta fallisce un’importante occasione rimediando in casa un solo punto contro il Chievo Verona, fanalino di coda della Serie A: un gol di Ilicic non basta nella ripresa. Sinisa Mihajlovic arresta la corsa del Torino, battendolo per 2-3 ma Gasperini e Mazzarri possono ancora continuare a sognare.

Serie A, volata Champions League: classifica e calendario

La prossima giornata rischia di essere decisiva per le sorti della Champions League. La 29esima giornata di Serie A, in programma tra due settimane, è caratterizzata dallo scontro diretto tra Inter e Lazio che si disputerà a San Siro il 31 marzo alle ore 20.30. Milan atteso alla delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria, mentre la Roma ospita il Napoli all’Olimpico. L’Atalanta fa visita al Parma, il Torino alla Fiorentina.

Classifica:

Inter 53

Milan 51

Roma 47

Lazio 45*

Atalanta 45

Torino 44

*partita in più da disputare

Calendario prossima giornata:

Sampdoria-Milan

Roma-Napoli

Parma-Atalanta

Fiorentina-Torino

Inter-Lazio

