SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che dimostra l'importanza dello strumento tecnologico introdotto l'anno scorso per provare correggere i chiari ed evidenti errori degli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 28esima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. L'anticipo tra Torino e Bologna si sarebbe chiuso con lo stesso risultato, ma per vie diverse: Mariani prima torna sui suoi passi per assegnare un rigore ai felsinei per il fallo di mano di Meite, poi annulla il gol di Sansone per posizione di fuorigioco. Discorso simile nel lunch match tra Genoa e Juventus, con un episodio per parte: Di Bello toglie il rigore ai rossoblu per un tocco di mano di Kouame prima di quello di Cancelo, poi cancella il gol di Dybala viziato da un precedente offside di Emre Can.

Serie A, 28esima giornata: risultati e classifica senza Var

Var decisivo nello scontro salvezza travisto che aera sfuggito il fallo da rigore disu Farias. Infine nel derby traedl'arbitrocorregge il cartellino rosso con il giallo aper la brutta entrata su Lautaro Martinez.

Cagliari-Fiorentina 2-1

Sassuolo-Sampdoria 3-5

Spal-Roma 2-1

Torino-Bologna 2-3

Genoa-Juventus 3-1

Atalanta-Chievo 1-1

Empoli-Frosinone 1-1

Lazio-Parma 4-1

Napoli-Udinese 4-2

Milan-Inter 2-3

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 75, Napoli 60, Inter 53, Milan 51, Roma 47, Atalanta 45, Lazio* 45, Torino 44, Sampdoria 42, Fiorentina 37, Parma 33, Genoa 33, Sassuolo 32, Cagliari 30, Spal 26, Udinese* 25, Empoli 25, Bologna 24, Frosinone 17, Chievo 11.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 77, Napoli 60, Inter 50, Milan 48, Torino 45, Lazio* 43, Atalanta 42, Sampdoria 42, Roma 40, Fiorentina 37, Cagliari 34, Sassuolo 34, Genoa 33, Parma 32, Empoli 30, Spal 30, Udinese* 25, Bologna 22, Frosinone 20, Chievo 14.

*Una partita in meno

