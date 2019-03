Genoa-Juventus, bianconeri schiantati: record negativo!

GENOA JUVENTUS / Brutta Juventus dopo la sbornia europea. Reduci dalla clamorosa rimonta contro l'Atletico Madrid, ieri i ragazzi di Allegri hanno perso meritatamente in casa di un ottimo Genoa, riuscitosi a imporre con un netto 2 a 0.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, nella giornata del record di gol (42 totali), la capolista è risultata l'unica squadra, tra le 20 di Serie A, a non trovare la rete. Un primato che non può far piacere al tecnico, che chiedeva una prestazione migliore a molteplici elementi, tra i quali l'opaco