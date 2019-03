Calciomercato Juventus, obiettivo de Ligt: parte la missione di Paratici

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI DE LIGT / Alla ricerca di volti nuovi per ringiovanire il reparto difensivo, la Juventus ha messo gli occhi su Matthijs de Ligt. Il centrale difnesivo dell'Ajax è considerato da molti tra i migliori prospetti del calcio mondiale. Così, la prossima estate non è esclusa un'asta al rialzo. I bianconeri, dal canto loro, continuano a lavorare sotto traccia: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

De Ligt è stato visionato di recente nella sfida di Champions League giocata ad Amsterdam dove, riporta 'Tuttosport', la Juventus dovrebbe mandare alcuni emissari durante la gara di domenica prossima tra Olanda e Germania.

In realtà, allo stadio potrebbe esserci direttamente il ds bianconero, la cui presenza non è stata ancora confermata. Intanto, per anticipare la concorrenza disu tutte, starebbero proseguendo anche i contatti con Mino, agente del calciatore. L'idea di uno scambio conper abbassare le cifre dell'operazione resta concreta. De Ligt ad oggi viene valutato circa 80 milioni di euro.

Intervistato di recente da Calciomercato.it, il giornalista Gouka ha parlato del possibile approdo di de Ligt alla Juve: "Secondo me ha molte possibilità di arrivare in Italia ed essere acquistato dalla Juventus. E' un difensore del '98, può essere paragonato a de Vrij".

