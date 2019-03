ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Gol importanti in questo week-end per Vincenzo Grifo, fresco di convocazione in Nazionale, e per Angelo Ogbonna, che contribuisce alla rimonta pazzesca del West Ham sull'Huddersfield nei minuti finali. Pesante anche la rete su rigore messa a segno da Verdi col Valladolid, in Liga. Ennesima giornata nera per Sarri e Jorginho in Premier League.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 – Si vede soltanto con una conclusione dal limite dell'area che non impegna troppo severamente il portiere dei Toffees. Sostituito al 74' e criticato per l'ennesima volta dai tifosi Blues sui social.

ADAM MASINA (Watford) - Il Watford giocherà il 30 marzo 2019 contro il Manchester United per la 32esima giornata di campionato.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Partita pirotecnica che finisce col risultato di 4-3 in favore del West Ham nei confronti dell'Huddersfield. Le sbavature in difesa ci sono, ma ha il merito di segnare il gol che riaccende le speranze di rimonta effettivamente concretizzate nel finale dal Chicharito.

MATTEO DARMIAN (Manchester United) - Il Manchester United giocherà il 30 marzo 2019 contro il Watford per la 32esima giornata di campionato.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea), Davide Zappacosta (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 5 - Ancora una sconfitta per il suo Chelsea, la settima in campionato, avvenuta sul campo dell'Everton stavolta. Bene solo i primi venti minuti, poi i Blues spariscono dal campo. Poco cinici e poco attenti in difesa. Le critiche Oltremanica fioccano e il quarto posto occupato dall'Arsenal è distante tre punti.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Buona la sua partita nel terzetto di interni che ha composto il centrocampo a cinque nel match vinto 3-1 contro il Marsiglia di Balotelli. Recuperi e qualche buon fraseggio per lui.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5 - Niente da fare per lui e il suo Marsiglia contro la capolista Psg. Non spaventa la retroguardia avversaria, uscendo tra i fischi del pubblico di casa a cui mostra lo stemma del Marsiglia sulla maglia.

Settimana da dimenticare per lui, anche in virtà della mancata convocazione in maglia azzurra.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Gianluigi Buffon (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 - Firma la rete del momentaneo vantaggio sul Monchengladbach sfruttando al meglio un assist di Stenzel e calciando di prima intenzione dal limite dell'area. Si tratta del quarto sigillo in questo campionato, che corona un fine settimana da incorniciare dopo la convocazione in Nazionale.

GIULIO DONATI (Magonza) s.v. - Entra al 75' della sfida persa 6-0 in casa del Bayern Monaco. Il suo ingresso avviene quando ormai anche il sesto centro baverese, ad opera di Davies, è stato messo a segno.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Il Valencia non riesce a superare le difese del Getafe e fra le mura amiche del Mestalla non riesce ad andare oltre lo 0-0. Lui però si dimostra sempre attento in difesa, senza disdegnare le discese sulla fascia nonostante i pochi palloni pericolosi messi in mezzo. Convocato da Mancini in Nazionale.

DANIELE VERDE (Valladolid) 7 - Entra al 65', col risultato di 1-0 a favore dell'Eibar e sigla il rigore del pareggio al minuto 91 dimostrando grande personalità e avviando, di fatto, l'impensabile rimonta del Valladolid culminata con la rete del sorpasso di Guardiola appena due minuti più tardi. Un gol pesantissimo il suo.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

La Super League cinese riprenderà il 29 marzo.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) - L'Al-Hilal giocherà il 23 marzo alle 18:05 contro l'Ohod per la 24esima giornata di campionato.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 6,5 - 83' in campo nella sfida interna vinta 2-0 con l'Haladas ma stavolta non riesce a ad entrare nel tabellino marcatori, anche perchè il direttore di gara annulla un gol per fuorigioco inesistente. Sarebbe stato il sigillo numero 13 per lui nella massima serie ungherese in questa stagione.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - La partita interna contro l'Olympiakos è stata sospesa a causa dei disordini avvenuti fra le tifoserie sul risultato di 0-1.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Simone Scuffet (Kasimpasa), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 7 - Continua la favola del suo Craiova, che vince ancora nei playoff piegando le resistenze del Sepsi 1-0. Due partite giocate e zero gol subiti. I playoff sorridono soprattutto grazie alla difesa.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 5

JORGINHO (CHELSEA) 5

MAURIZIO SARRI (CHELSEA) 5

TOP

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 7

DANIELE VERDE (VALLADOLID) 7

DEVIS MANGIA (CRAIOVA) 7

