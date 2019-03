MILAN GATTUSO KESSIE / Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è tornato in conferenza stampa sul caso Kessié-Biglia avvenuto in panchina al momento della sostituzione del centrocampista. Questo il commento del tecnico ripreso da Calciomercato.it: "A una cosa tengo molto: alla coerenza. Mi avete fatto ieri la domanda su Icardi e poi guardate oggi... È successa una cosa quasi simile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci può stare che un giocatore possa sbagliare una partita, ma quello che ho visto non mi è piaciuto e mi ha toccato dal punto di vista umano. In questi giorni parlerò con chi di dovere, adesso non voglio parlare, saprete nei prossimi giorni. Ieri ho risposto ad una domanda su Icardi. Non posso accettare che anche se uno è arrabbiato non stringa la mano al compagno, non siamo all'asilo mariuccia e fortunatamente non l'ho visto, perchè se no facevo qualche figuraccia anche io buttandomi nella mischia".