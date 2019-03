CALCIOMERCATO INTER CASSANO SPALLETTI / "Stanno mettendo in croce Spalletti, ma per quale motivo? Chi farebbe meglio di lui, che è terzo? L'altro giorno ha giocato con i ragazzini, mentre in Champions League ha avuto un girone di ferro con Barcellona e Tottenham. Spalletti è un allenatore top, per questa squadra è il migliore che ci possa essere".

Ospite a 'Tiki Taka', Antonioha parlato così delle numerose critiche rivolte nelle ultime settimane a Luciano Spalletti. L'ex attaccante dell'ha poi proseguito: "Spalletti è una persona onesta, leale e diretta. Le cose non le manda mai a dire. Delle volte ti attacca al muro, è una persona troppo per bene e con le pa**e sotto. Quando dicono che lo devono cambiare non sono d’accordo, sta facendo un grande lavoro. Cosa dovrebbe fare di più?".