Milan-Inter, Salvini va all'attacco: frecciata a Gattuso

MILAN INTER SALVINI GATTUSO / Matteo Salvini deluso per la sconfitta del suo Milan nel derby di stasera contro l'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il vicepremier italiano ha postato un messaggio su Twitter, nel quale si evince un rimando alle scelte di: "Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, é giusto che tu perda".