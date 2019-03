PAGELLE TABELLINO MILAN INTER/ L'Inter risorge e non c'era modo migliore che farlo nel Derby. 3-2 sofferto, strappato con le unghie e coi denti ma assolutamente meritato. Il Milan rischia il contraccolpo.



MILAN



G. Donnarumma 5 – Non c'è periodo buono che tenga quando ci sono di mezzo le uscite nei Derby. Sbaglia dopo 3 minuti e compromette la partita.



Calabria 5 – Si dimentica di coprire il secondo palo e lì Lautaro confeziona la sponda per il Vantaggio di Vecino. Mentalmente si spegne conscio dell'errore.



Musacchio 6 – Nel disastro difensivo del vantaggio lascia scivolare la palla nel cuore dell'area che Vecino mette dentro. Si riscatta col gol e con la vittoria nel duello fisico col toro.



Romagnoli 5,5 – Partita disordinata del capitano rossonero. Perde il duello fisico con Lautaro Martinez e fatica a far ripartire i suoi.



Rodriguez 4,5 – Non la vede mai. Fuori posizione, in ritardo negli interventi e vulnerabile con estrema facilità. Al 58' Cutrone 5,5 – Solo la voglia. Ma nient'altro.



Kessie 5 – Quantità ma senza sostanza. Fatica a star dietro al gioco dei compagni e non crea densità in mezzo al campo. Vergognosa la lite con Biglia. Dal 69' Conti 5 – Graziato. Avrebbe lasciato il Milan in 10.



Bakayoko 6,5 – La capocciata con Gagliardini gli fa abbassare il ritmo notevolmente nel primo tempo. La capocciata della ripresa dà anima a San Siro e anche a se stesso.



Paquetà 5 – Non ne ha più. Fisicamente, si nota, è arrivato al limite: ha bisogno di riposo e Gattuso lo toglie all'intervallo. Dal 46' Castillejo 5,5 – Non dà al Milan lo strappo necessario. Causa il rigore del ko.



Suso 5 – Gattuso e il Milan sono ancora alla ricerca del miglior Suso. Anche quello di stasera è macchinoso e inconcludente.



Piatek 5 – Si spegne nella morsa Skriniar-De Vrij e in quel cono d'ombra è veramente difficile vedere la luce. E soprattutto la palla.



Calhanoglu 6,5 – Uno dei più in partita tra le fila rossonere. Si sacrifica anche a centrocampo, gioca una grande quantità di palloni e abbina al piede una gamba frizzante.



All. Gattuso 5 – Atteggiamento inaspettato, cambio di marcia inesistente in avvio di ripresa.





INTER



Handanovic 7 – Se la ritrova lì al 90' e salva la vittoria dopo 90' quasi da spettatore non pagante. Subisce due gol sui quali nulla può.



D'Ambrosio 7,5 – Spesso sale dimenticandosi della fase difensiva. Fortuna sua la catena di sinistra non punge come dovrebbe a causa dell'assenza di sostegno a Calhanoglu.

Nei minuti di recupero salva sulla linea un tiro a colpo sicuro di Cutrone.Skriniar 7 – Insieme al compagno tiene su il muro anti-Piatek tenendo il pistolero lontanissimo dalla porta.De Vrij 7,5 – Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione praticamente perfetta.Asamoah 6 – Non senza difficoltà ma regge l'urto, e le curve, di un Suso non certamente in stato di grazia.Vecino 7 – L'ha ripresa, ancora una volta lui, e ha dato il là alla serata della rinascita nerazzurra. Dal 92' Ranocchia sv.Brozovic 7 – Metronomo del centrocampo e padrone delle seconde palle. Soprattutto nel primo tempo tiene alto il baricentro e chiude il Milan nella propria metà campo. Dal 73' Borja Valero 6 – Tiene ordine.Gagliardini 6,5 – Non facile tenere 90' bendato e portarsi dietro le scorie del colpo subito. Combatte con lucidità in mezzo al campo senza mollare un centimetro. Dal 92' Ranocchia sv.Politano 7 – Sicuramente tra i migliori dell'Inter. Manda al bar in più occasioni un Rodriguez che esce dal campo col mal di testa e non finisce mai di avere fiato per pungere e far male. Conquista il rigore del ko. Dall'84' Candreva sv.Lautaro M. 7,5 - Supera la prova del 9 a pieni voti. Non solo per la freddezza nel rigore e nel servire l'assist del vantaggio, ma per come fa valere fisico e posizione coi difensori del Milan.Perisic 6,5 – Intimorisce sin da subito Calabria e fa di quella fascia, la sua, un anello debolissimo per il Milan. Prezioso per carisma e sacrificio.All. Spalletti 7,5 – Chiedete scusa a Luciano. Squadra sul pezzo, con la giusta cattiveria agonistica e con lo spirito di gruppo a rispondere alle voci sullo spogliatoio.: Guida 5,5 – Non senza polemiche il rigore assegnato all'Inter, il gol convalidato a Musacchio e il rosso revocato a Conti..: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (58' Cutrone); Kessie (69' Conti), Bakayoko, Paquetà (46' Castillejo); Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Borini, Bertolacci, Zapata, Abate, Biglia, Caldara, Laxalt. Allenatore: Gattuso.: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino (92' Ranocchia), Brozovic (73' Borja Valero), Gagliardini; Politano (84' Candreva), L. Martinez, Perisic. A disposizione: Padelli, Keita Balde, Cedric S., Dalbert. Allenatore: Spalletti.: Guida (sez. di Torre Annunziata): 3' Vecino (I), 51' De Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 67' rig. Lautaro M. (I), 71' Musacchio (M).: 14' Brozovic (I), 32' Rodriguez (M), 66' Romagnoli (M), 79' Vecino (I), 79' Suso (M), 89' Conti (M), 90'+3 Gagliardini (I).: -: recupero 1' e 5'. San Siro sold out, 5,7 mln € di incasso.