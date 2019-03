MILAN INTER GATTUSO / Amareggiato per la sconfitta del suo Milan nel derby di stasera contro l'Inter, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole a fine match: "L'Inter nel primo tempo molto meglio di noi, abbiamo dato troppo campo - le sue parole a 'Sky Sport' - Nel secondo tempo un po' meglio ma tante volte dico che bisogna avere le caratteristche giuste per andare a pressare alti. Oggi abbiamo sofferto le loro imbucate, ci saltavano sistematicamente. Tante volte bisogna capire anche le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in questo momento. Prova di maturità? Non cambia nulla, dopo il 2 a 0 un'altra squadra avrebbe preso una imbarcata. L'Inter abbina qualità e forza fisica. Io sono contento della prestazione della squadra, merito al'Inter. La squadra è viva, abbiamo avuto due o tre palle gol".

Inevitabile una domanda sulla lite plateale tra Kessie e Biglia.

Gattuso esprime chiaramente il suo stato d'animo: "La cosa che fa male è l'immagine che si è vista: la sconfitta più grande è vedere quello. Risponderanno loro. In questi giorni poi risponderò bene io. Per come vedo il calcio, è una cosa che non ci sta. Per come vedo io il gruppo e il lavoro quotidiano. Stiamo facendo fatica in questi anni perché ci vuole rispetto per tutti. E' una scena non bella da vedere. Io faccio l'allenatore, devo occuparmi della disciplina nello spogliatoio. Loro lo sanno che ci tengo. Di calcio posso non capirci nulla, ma ci tengo sulla disciplina, sul rispetto della maglia che si indossa. Oggi c'è stata una doppia sconfitta: sul campo e a livello comportamentale. Nei prossimi giorni risponderò. La responsabilità è mia. Kessie e Biglia devono risponderne".

Infine, il tecnico ha parlato della chiave tattica del match: "Sul primo gol eravamo in sette contro due, brucia prendere un gol così. Paquetà? Ha sentito indurimento sulla coscia, era giusto dare possibilità a un calciatore più fresco. Quando la difesa ha fatto bene, merito a tutta la squadra. Oggi il campo non lo abbiamo coperto bene. I centrocampisti e gli attaccanti esterni hanno lasciato troppo spazio".

