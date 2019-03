Italia Under 21, Luiz Felipe depennato da Di Biagio: ecco il motivo

ITALIA UNDER 21 LUIZ FELIPE LAZIO DI BIAGIO - Luiz Felipe non farà parte dei calciatori a disposizione del commissario tecnico dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio.

Il difensore centrale della"ha manifestato uno stato d'animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime due gare amichevoli con- il comunicato ufficiale della- Il tecnico federale Luigiha quindi deciso di depennare il calciatore dall’elenco dei convocati e farlo rientrare nel proprio club".

Successivamente, è arrivato anche il commento dello stesso difensore centrale, attraverso il proprio account Instagram: "Ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio per le attenzioni che mi ha riservato nell’ultimo periodo, ma dopo una lunga riflessione necessaria per una scelta così delicata, pur essendo lusingato di poter indossare la prestigiosa maglia della Nazionale Italiana, ho deciso di competere per la casacca della Selecao. Un sentito ringraziamento va all’allenatore Luigi Di Biagio che con pazienza e sensibilità mi ha supportato in un momento così complicato della mia carriera. Il calcio è soprattutto una questione di cuore e sentimento e sono sicuro che la mia scelta verrà compresa".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui