Serie A, Milan-Inter 2-3: il derby Champions lo vince Spalletti!

MILAN-INTER 2-3 DERBY CHAMPIONS GATTUSO SPALLETTI - È dell'Inter lo spettacolare derby della Madonnina. I nerazzurri di Luciano Spalletti vincono per 3-2 in trasferta contro il Milan di Gennaro Gattuso, subito bucato in avvio dal Matias Vecino. Nel primo tempo, il pallino del gioco resta sempre in mano a Brozovic e compagni e ad inizio ripresa la situazione non cambia: è de Vrij a raddoppiare con un preciso colpo di testa. Ma, sempre di testa, è Bakayoko a riaprire il derby.

Esultanza che dura poco: dieci minuti dopo, l'arbitrofischia il rigore, poi realizzato da, che vale il momentaneo 3-1. Pochi minuti ancora eriaccende le speranze rossonere. Nel finale, clamoroso salvataggio di D'Ambrosio su tiro a colpo sicuro di Cutrone. Con questi tre punti, l'Inter effettua il contro sorpasso sui cugini rossoneri al terzo posto in classifica.3' Vecino (I), 51' de Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 67' rig. Martinez (I), 71' Musacchio (M)



CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 60; Inter 53; Milan 51; Roma 47; Lazio* e Atalanta 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma e Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Udinese* e Empoli 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo 11

*Una partita in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui