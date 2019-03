JUVENTUS GENOA ALLEGRI RONALDO / Juventus ko per la prima volta in stagione in campionato. L'ex Sturaro e Pandev stendono la capolista, scarica dopo l'impresa di Champions in settimana contro l'Atletico.

Bianconeri privi di, con Massimilianoche non cerca però scuse per il tonfo del 'Ferraris': "Neanche se veniva giù il Padreterno la Juventus avrebbe fatto risultato oggi", ha sottolineato il tecnico livornese in modo un po' colorito in conferenza stampa. L'asso portoghese, non convocato per la trasferta ligure, è stato tenuto a riposo da Allegri.