Milan-Inter, rigore su Politano: furia rossonera contro Guida!

MILAN INTER RIGORE / Rabbia Milan durante il derby di stasera contro l'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al minuto 66, l'arbitroha concesso un calcio di rigore ai nerazzurri per un contatto tra le gambe dinell'area milanista. Immediate le proteste dei rossoneri verso il direttore di gara, che ha poi deciso di ammoniree attendere un veloce consulto con gli assistenti al Var. Presentatosi dal dischetto,ha portato il punteggio sul momentaneo 3 a 1 per la sua squadra.