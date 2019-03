JUVENTUS REAL MADRID SALAH / Non solo Eden Hazard per il Real Madrid. Il fantasista belga è uno degli obiettivi primari di Zinedine Zidane per la prossima estate, ma il Chelsea visto il 'ban' sul mercato farebbe muro per il suo numero dieci.

Florentino Perez valuterebbe così le possibili alternative nel caso sfumasse il colpo Hazard: stando a 'Don Balon' il club campione d'Europa potrebbe preparare l'assalto a Mohamed, nelle scorse settimane accostato anche alla. Per l'egiziano del Liverpool il presidente del Real sarebbe disposto a staccare un assegno da oltre 150 milioni di euro.