NAPOLI UDINESE CONFERENZA ANCELOTTI / Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese, match vinto 4-2 dagli azzurri: "Su Ospina ci siamo fidati subito della valutazione del medico. Fortunatamente sta bene. Problemi con l'Udinese? Quando giochi il giovedi te li devi aspettare questi cali, ma alla fine l’importante era vincerla e l’abbiamo fatto. Nella sosta metteremo benzina, dobbiamo recuperare qualche calciatore che non è al massimo e ci servirà. Sicuramente alla ripresa staremo meglio. Younes ha giocato perché sta bene e ha lavorato bene.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non è ancora al massimo, gli manca qualcosa ancora, ma è un calciatore di qualità, la sua preparazione continuerà e sarà utile anche in futuro. Abbiamo qualche difficoltà in mezzo al campo senza, ma ci sono le alternative per uscirne bene.ha sempre giocato bene fin qui, ha lavorato tanto per la squadra, oggi è stato bravo anche a trovare il gol, è una prestazione esemplare.sta segnando, questo va bene, ma deve migliorare ancora nei movimenti. Per segnare ancora di più. La distanza dalla? Noi siamo lì, vogliamo fare bene fino alla fine mantenendo il secondo posto, è uno stimolo anche il quarto di finale contro l’. Ora tutti vorranno fare bene".