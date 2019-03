Napoli-Udinese, Nicola fiducioso: 'avviso' alla squadra

NAPOLI UDINESE NICOLA / Sconfitto per 4 a 2 dal Napoli di Ancelotti nella gara odierna di campionato, Davide Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "La classifica la guardiamo relativamente, manca ancora un po’ e noi siamo in piena lotta. Stasera la sconfitta è figlia della qualità del Napoli, ma abbiamo fatto bene - le parole del tecnico dell'Udinese - Io aspetto la reazione dei miei ad ogni partita, come quella di stasera per il pareggio. Stavamo giocando bene, con la consapevolezza nei nostri mezzi possiamo essere davvero competitivi. La prossima partita sarà importante, speriamo di essere anche più concreti.

ancora in gol? Se sfrutta le sue qualità è un calciatore molto forte, altrimenti non sarebbe nel giro della nazionale. Sa attaccare bene la profondità, deve migliorare nella continuità. Dopo il 3-2 abbiamo provato a cambiare qualcosa che ci eravamo preparati in settimana. Ma io scelgo il modulo in base alle caratteristiche dei miei per supportarli in campo.ha alzato la nostra qualità in mezzo al campo, adesso dobbiamo trovare la giusta solidità".

Come già ancitipato da Calciomercato.it, la situazione di classifica deficitaria potrebbe indurre l'Udinese a riflettere su Nicola, chiamato a far rialzare la sua squadra dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Napoli.



