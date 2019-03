PAGELLE PRIMO TEMPO MILAN INTER/ Inter assoluta padrona del campo e del gioco in questa prima frazione di gioco a San Siro. Vecino la sblocca in avvio con la difesa del Milan in bambola. Squadra di Gattuso per nulla in partita.



MILAN



G.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Donnarumma - 5Calabria - 4,5Musacchio - 5Romagnoli - 5Rodriguez - 4,5Kessie - 5Bakayoko - 5,5Paquetà - 5Suso - 5Piatek - 5Calhanoglu - 6Handanovic - 6D'Ambrosio - 6Skriniar - 6,5De Vrij - 6,5Asamoah - 6Vecino - 6,5Brozovic - 6,5Gagliardini - 6Politano - 6,5Lautaro M. - 6,5Perisic - 6,5.