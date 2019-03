Calciomercato Udinese, classifica pericolosa: si riflette su Nicola?

CALCIOMERCATO UDINESE FUTURO NICOLA - Una sconfitta che pesa parecchio, quella che l'Udinese ha maturato al 'San Paolo' contro il Napoli. Non certo per l'avversario che c'era di fronte: fare risultato contro la seconda in classifica non era per nulla semplice, ma i risultati delle dirette concorrenti per i friulani sono sicuramente poco incoraggianti, e ora la classifica fa paura.

In tribuna autorità, la dirigenza bianconera è parsa preoccupata per l'andamento del campionato e di conseguenza i volti nella ripresa, quando poi il Napoli è salito in cattedra, erano tutt'altro che distesi. Si potrebbe ipotizzare che la panchina di Davideal momento non sia saldissima. Difficile pensare che salti in queste due settimane di sosta, più probabile che possano risultare decisive le prossime gare, specialmente la prossima, in casa contro unche invece gode di una classifica piuttosto tranquilla. L'arbitro del futuro di Nicola, quindi, sarà proprio la squadra in cui è cresciuto da calciatore. Uno sliding doors niente male dopo la sosta al 'Friuli'.