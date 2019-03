NAPOLI UDINESE / Il Napoli ha vinto non senza faticare 4-2 contro l'Udinese. I padroni di casa, in vantaggio di 2-0 grazie a Younes e Callejon, si sono fatti momentaneamente recuperare prima della chiusura del primo tempo dalle reti di Pussetto e Lasagna. Nella ripresa i partenopei hanno accelerato, riuscendo a ottenere una vittoria importante, grazie alle realizzazioni di Milik e Mertens.

Molta paura per il portiere Ospina, uscito nel primo tempo e portato in ospedale in codice rosso , dopo un brutto scontro con Pussetto.

Napoli-Udinese 4-2 (17' Younes, 26' Callejon, 30' Lasagna, 36' Fofana, 57' Milik, 69' Mertens)

CLASSIFICA: Juventus 75*, Napoli 60, Milan* 51, Inter* 50, Roma 47*, Lazio 45, Torino 44*, Atalanta* 45, Sampdoria* 42, Fiorentina 37*, Parma* e Genoa* 33, Sassuolo* 32, Cagliari 30*, Spal 26*, Empoli* 25, Udinese 25**, Bologna* 24, Frosinone* 17, Chievo* 11.

*Una partita in più

**Una partita in meno

