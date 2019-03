DERBY MILAN INTER / Questa sera Milan e Inter si affronteranno in un derby che dirà molto per quanto riguarda la corsa alla qualificazione in Champions League. Di seguito ecco tutti gli ultimi aggiornamenti dell'evento LIVE

19:15 - Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.

Gattuso

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano Lautaro, Perisic. All. Spalletti

18:45 - Secondo quanto affermato da 'Sky Sport' appare improbabile la presenza di Icardi allo stadio per assistere alla gara.

18:40 - Nel Milan Bakayoko sembrerebbe aver vinto il duello per una maglia con Biglia. Il francese farà reparto con Kessié e Paquetà

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui