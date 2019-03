Sono tantissimi i messaggi contro l'ex Milan, paragonato spesso a, non proprio amatissimo dai londinesi. Non mancano le offese, soprattutto legate alla sua lentezza: Higuain sembra davvero essere stato scaricato ai suoi tifosi...

CHELSEA HIGUAIN SCARICATO TWITTER / Un primo tempo non proprio esaltante quello chiuso da Gonzalo Higuain in Everton-Chelsea. L'attaccante argentino, in campo da titolare, è così finito nel mirino dei social.

Higuain is useless — Ole's Wheel (@OGSWheel) 17 marzo 2019

Higuain is so lazy.. Link up is really poor. #EVECHE — Maclawrence ™ (@Maclawrence69) 17 marzo 2019

Can higuain stop complaing everytime he doesnt get the ball. — Aiden Azzza (@Thiccmanhazard) 17 marzo 2019

Higuain is just Morata 2.0 — Citizen Don Kekye (@citizendonGh) 17 marzo 2019

Higuain is quite possibly the slowest man alive — Ross (@rossthecfc) 17 marzo 2019

higuain has been so bad — The CHOsen One (@HudsonOdo1) 17 marzo 2019

Higuain just seems like a moany lazy prick — Harry Otway (@HJOtway) 17 marzo 2019

Your Higuain be useless pass — ALLEN OBENG ASARE (@MenameisAllen) 17 marzo 2019

Higuain est aussi nul que Morata #EVECHE — ghenimaCFC (@ghenima13) 17 marzo 2019