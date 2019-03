NAPOLI OSPINA FRONTE PUSSETTO / AGGIORNAMENTO ORE 19:44 - Il portiere è stato sottoposto a una TAC total body, il cui esito è stato negativo: la diagnosi è un trauma cranico. Il portiere è entrato al nosocomio in codice rosso.

ORE 19:00 - Arrivano i primi aggiornamenti: 'Sky Sport' riferisce che il portiere ha raggiunto l'ospedale ed è cosciente.

ORE 18.45 - Dopo 40 minuti di gioco Ospina è uscito dal campo in barella. Il giocatore aveva continuato a giocare ma improvvisamente al 42' del primo tempo si è accasciato a terra. Gioco nuovamente interrotto, con il Napoli che manda in campo Meret.

Ospina verrà trasportata in ospedale immediatamente per verificare le sue condizioni

ORE 18.10 - Inizia con un duro scontro di gioco in area di rigore del Napoli tra Pussetto e Ospina il match del San Paolo, valevole per la 28a giornata di Serie A. Gioco interrotto per diversi minuti con il portiere che ha preso un colpo in testa, sbattendo sul ginocchio dell'attaccante. Il bianconero ha ripreso a giocare, l'ex Arsenal ha subito un taglio sulla fronte che ha portato il gioco a fermarsi per diversi minuti. Si scalda Meret nel frattempo, in attesa di capire se Ospina, rimasto anche lui in campo, riuscirà a continuare a giocare

