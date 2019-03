NAPOLI UDINESE PAGELLE PRIMO TEMPO / Partita bella frizzante al San Paolo, dilatata un po' dal terrificante scontro Pussetto-Ospina ad inizio match. Il portiere inizialmente resta in campo nonostante la botta, poi la gara si ravviva e complice un Mertens ispiratissimo versione assist-man il Napoli trova due reti in 10 minuti, prima con il redivivo Younes poi con Callejon. Ma l'Udinese è in partita e lo dimostra alla mezz'ora, con l'azione tutta in verticale Sandro-Fofana-Lasagna che porta il Nazionale di Mancini ad infilare Ospina con un tocco beffardo. Il Napoli subisce tantissimo a metà campo, Zielinski sembra non essere sceso proprio in campo e infatti è in mezzo al campo che nascono tutte le occasioni più pericolose dei friulani.

La rete del 2-2 diè una primizia, ma la fase passiva del Napoli è sotto esame così come il calo di concentrazione di una squadra che sembra già in vacanza, almeno in campionato.

NAPOLI

Ospina 5,5 (dal 45' Meret sv)

Malcuit 6

Maksimovic 5,5

Koulibaly 6

Ghoulam 5

Callejon 6,5

Allan 5,5

Zielinski 5

Younes 6,5

Milik 6

Mertens 7

All. Ancelotti 5,5



UDINESE

Musso 5,5

Larsen 5,5

Ekong 6

Mandragora 5,5

Ter Avest 6,5

Fofana 7

Sandro 6,5

Zeegelaar 6

De Paul 5,5

Pussetto 6,5

Lasagna 6,5

All. Nicola 6,5



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui