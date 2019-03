PAGELLE TABELLINO EMPOLI FROSINONE/ Un cinico Caputo e un pregevole gol di Pajac, mettono ko la squadra di Baroni a cui non basta un ottimo Valzania per conquistare almeno un punto fuori casa. Giornata negativa per Paganini.

EMPOLI



Dragowski 6 – Bene sia nelle uscite alte che nei disimpegni con i piedi. Incolpevole sul gol del Frosinone.

Maietta 6 – Cerca sempre di giocare d’anticipo sull’avversario per poi far ripartire l’azione.

Silvestre 6 – Dirige bene la difesa empolese, effettuando le giuste chiusure quando serve.

Dell'Orco 6 – Discreta prestazione dell’ex Sassuolo, che riesce a limitare di molto il raggio d’azione di Ciano.

Di Lorenzo 6,5 – Corre come un forsennato sulla fascia destra, dando sempre il suo apporto in entrambe le fasi.

Krunic 6,5 – La sua bravura nel palleggio, risulta determinante nell’eludere il pressing del Frosinone.

Bennacer 6,5 – L’ex Arsenal detta molto bene i tempi di gioco, riuscendo sempre a verticalizzare per le due punte.

Junior Traore 6 – Tanti muscoli e corsa: il giusto mix per dare quantità e qualità al centrocampo empolese. Dal 77’ Acquah – s.v.

Pajac 7 – Alla sua prima da titolare in questa stagione, dimostra grande disciplina tattica e grande cinismo sotto porta, mettendo a segno un bel gol. Dal 69’ Pasqual 6 – Si dimostra molto utile in fase difensiva soprattutto nei minuti finali.

Farias 6 – Il suo movimento senza palla, tiene sempre in apprensione la difesa del Frosinone. Bravo nel conquistare un calcio di rigore che Caputo realizza. Poco cinico sotto porta. Dall’87’ Ucan – s.v.

Caputo 7 – Trasforma il rigore che gli vale il 13esimo gol stagionale. Bravo nel protegger palla per far salire la squadra e veloci e precisi i suoi scambi con Farias e compagni.

All. Andreazzoli 6,5 – Ritorna in panchina ed il suo Empoli incanta ma dimostra anche grande prudenza in fase di non possesso palla. Deve migliorare la gestione della gara.

FROSINONE

Sportiello 6 – Bene nelle uscite basse, non può far nulla sui gol subiti.

Goldaniga 6 – Con perfette chiusure, riesce a limitare parzialmente le punte dell’Empoli.

Salamon 5,5 – Va in enorme difficoltà l’ex Spal quando si ritrova di fronte calciatori che fanno tanto movimento senza palla e attaccano la profondità.

Capuano 5,5 – Poco reattivo quando lo attaccano alle spalle e nell’uno contro uno.

Dall’85’ Dionisi –s.v.

Paganini 5 – Molto generoso in entrambe le fasi di gioco, ma anche molto ingenuo nel fallo commesso su Farias che ha consentito all’Empoli di passare in vantaggio con Caputo.

Chibsah 5 – Tanta grinta e spirito d’iniziativa ma poca precisione nell’ultimo passaggio, regalando spesso palla all’Empoli. Dal 60’ Trotta 6 –I suoi movimenti senza palla, creano scompiglio nella difesa dell’Empoli.

Maiello 5,5 – Funge da schermo davanti la difesa per poi far ripartire l’azione in contropiede, ma solo in pochissime occasioni gli riesce.

Cassata 5 – Tanta corsa, ma anche troppi errori sia in fase di costruzione che in fase di non possesso palla. Dal 46’ Valzania 6,5 – Con lui in campo, il Frosinone guadagna imprevedibilità e velocità. Abile e veloce nel segnare il gol dell’1 a 2.

Molinaro 6 – Se in fase offensiva lascia molto a desiderare, in fase di non possesso palla, effettua ottime diagonali difensive, sventando vari pericoli.

Ciano 5,5 – Prova a mettere a disposizione della squadra il suo estro ma non sempre riesce ad illuminare il gioco.

Ciofani 6 – Dopo un primo tempo poco convincente, cresce nel secondo e riesce a rendersi utile sotto porta.

All. Baroni 6 – Prova il tutto per tutto fino alla fine ma c’è da migliorare l’approccio iniziale e la fase difensiva.

Arbitro: Abisso 6 – Discreta direzione del direttore di gara della sezione di Palermo, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusto assegnare il rigore all’Empoli nel primo tempo, per fallo di Paganini su Farias.

TABELLINO

EMPOLI-FROSINONE 2-1

Empoli (3-5-2): Dragowski, Maietta, Silvestre, Dell'Orco, Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Junior Traore (77’ Acquah), Pajac (69’ Pasqual), Farias (87’ Ucan), Caputo. A disposizione: Perucchini, Provedel, Rasmussen, Nikolaou, Veseli, Capezzi, Brighi, Oberlin. All. Andreazzoli

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano (85’ Dionisi) , Paganini, Chibsah (60’ Trotta), Maiello, Cassata (46’ Valzania), Molinaro, Ciano, Ciofani. A disposizione: Bardi, Krajnc, Zampano, Ariaudo, Brighenti, Simic, Beghetto, Gori. All. Baroni

MARCATORI: 20’ Caputo (Rig.) (E), 38’ Pajac (E), 70’ Valazania (F)

ARBITRO: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

AMMONITI: 67’ Valzania (F), 75’ Goldaniga (F), 78’ Pasqual (E), 94’ Dragowski (E), 95’Acquah (E), 96’ Silvestre (E)

ESPULSI: -

