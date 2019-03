LAZIO PARMA PAGELLE TABELLINO / Poker all’Olimpico. La Lazio vince 4-1 contro il Parma. In gol Marusic, Lulic e Luis Alberto, autore di una doppietta. Nei ducali tutti sotto la sufficienza: delude Gervinho, di Sprocati il gol della bandiera.



LAZIO

Strakosha 6 - Mai impegnato. Sicuro nelle uscite. Resta in campo, nonostante il dolore alla spalla sinistra.

Patric 6,5 - Attento nelle chiusure. Non bada per il sottile quando deve spazzare. Unica pecca il passaggio sbagliato che manda il porta Sprocati per l’1-4. Generoso.

Acerbi 6,5 - Imperioso nel gioco aereo, comanda con autorevolezza l’intero reparto. Certezza.

Radu 6,5 - Dalla sua parte la Lazio non corre pericoli. Esperto.

Marusic 7 - Non si ferma mai sulla destra. Sblocca il risultato con un potente destro rasoterra. Propositivo.

Milinkovic 6,5 - Cresce con il passare dei minuti. Il suo è un gioco lezioso, ma quando serve fa valere il fisico.

Leiva 6,5 - Detta i tempi della manovra laziale. Prezioso nelle chiusure. Punto di riferimento. Dal 58’ Cataldi 6 - Adattato nel ruolo di regista, non fa rimpiangere Leiva. Geometrie e fiato al servizio della squadra.

Luis Alberto 7,5 - I calci da fermo sono tutti di sua competenza. Realizza il rigore del 2-0 e il gol del 3-0 con un destro dal limite dell’area. Cinico.

Lulic 7 - Cuore e polmoni al servizio della squadra. Attacca e difende senza sosta sulla sinistra. Firma il poker con un destro basso a giro dal limite dell’area. Dal 75’

Durmisi 6 - Partecipa alla festa.

Correa 6,5 - Dribbling e gioco di gambe per creare superiorità numerica. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso.

Caicedo 6,5 - Gioca di sponda, facendo salire i compagni. Appena può cerca la soluzione personale. Dal 64’ Pedro Neto 6 - Ha voglia di mettersi in mostra. Fa vedere qualche spunto interessante.

All. Inzaghi 7,5 - La sua squadra scende in campo concentrata e con le idee chiare. A fine primo tempo il parziale è già di 4-0.

PARMA

Sepe 5 - Sul gol di Marusic ha qualche responsabilità: il tiro potente lo sorprende sul primo palo.

Intuisce soltanto il rigore di Luis Alberto. Non può nulla sulle altre reti.

Iacoponi 5 - Provoca il rigore segnato da Luis Alberto: intercetta con il braccio il cross di Lulic.

Alves 5 - Cerca l’anticipo su Caicedo, ma i giocatori della Lazio si infilano da tutte le parti.

Gagliolo 5 - L’impegno c’è, ma non basta per fermare l’attacco della Lazio. Prestazione sottotono.

Dimarco 5 - Soffre le incursioni di Marusic. In confusione.

Biabiany 5 - Dovrebbe far riparte l’azione del Parma, ma viene contenuto senza troppi patemi. Dal 70’ Sprocati 6 - Tocca pochissimi palloni. Uno di questi lo mette il rete per il gol della bandiera.

Rigoni 5 - L’applicazione c’è, la qualità e la quantità meno.

Kucka 5 - Fa quello che può in mezzo al campo. I compagni non lo aiutano.

Siligardi 5 - Le sue giocate sono prevedibili. Inconcludente. Dal 56’ Gazzola 5 - Non sposta gli equilibri del match.

Inglese 5 - Osservato speciale insieme a Gervinho, non costituisce mai un reale pericolo per la difesa della Lazio. Nervoso. Dal 63’ Ceravolo 5 - Prestazione in linea con quella di Inglese.

Gervinho 4 - La sua velocità è controllata senza problemi da Patric. Non si fa mai vedere. Fantasma.

All. D’Aversa 5 - Manovra prevedile e squadra senza mordente: troppo poco per pensare di impensierire la Lazio di Inzaghi. Espulso per proteste.

TABELLINO LAZIO-PARMA 4-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (dal 58’ Cataldi), Luis Alberto, Lulic (dal 75’ Durmisi); Correa, Caicedo (dal 64’ Pedro Neto). A disp. Proto, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Romulo, Jordao, Parolo, Badelj, Capanni. All. Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Rigoni, Biabiany (dal 70’ Sprocati); Gervinho, Inglese (dal 63’ Ceravolo), Siligardi (dal 56’ Gazzola). A disp. Frattali, Brazao, Dimarco, Gobbi, Dezi, Diakhate, Biabiany, Schiappacasse, Davordzie. All. D’Aversa.

Arbitro: Banti (Sez. Livorno)

Marcatori: 21’ Marusic (L), 25’ Luis Alberto (L, Rig.), 38’ Luis Alberto (L), 43 Lulic (L), 77' Sprocati (P)

Ammoniti: Inglese (P), Bruno Alves (P)

Espulsi: All. D’Aversa (P)

