PAGELLE TABELLINO ATALANTA CHIEVO / Il Chievo di Di Carlo sorprende l'Atalanta strappando l'1-1 all'Atleti Azzurri d'Italia. In gol Meggiorini nel primo tempo e Ilicic nella ripresa. Bene Zapata e Sorrentino, male Stepinski. Ecco i voti del match.

ATALANTA

Gollini 6 - Attento e sicuro quando chiamato in causa. È sfortunato nel rimpallo in uscita in occasione del vantaggio firmato da Meggiorini.

Mancini 6 - Si disimpegna con buona lucidità nella propria metà campo, spesso anche in fase di costruzione.

Djimsiti 5,5 - Perde la marcatura di Meggiorini nell'azione dell'1-0 ospite, facendosi trovare impreparato su un lancio dalla metà campo gialloblu.

Masiello 6 - Sempre lucido e preciso in marcatura e nelle letture difensive. Non si ricordano suoi errori. Nel secondo tempo sciupa un'ottima occasione per portare in vantaggio i suoi. Dall'88' Barrow s.v.

Hateboer 5,5 - È poco coinvolto e quasi mai incisivo sull'out di destra. Sottotono.

De Roon 6 - Piuttosto nervoso e spesso impreciso e falloso nel primo tempo. Cresce vistosamente, però, nella ripresa, dominando in mezzo al campo insieme a Freuler.

Freuler 6,5 - Sempre lucido e preciso nella gestione della palla. Propizia il gol del pareggio con l'imbucata per Zapata.

Gosens 5 - Sostituito dopo 55 minuti piuttosto deludenti. Mai in partita e oggetto misterioso sulla fascia sinistra. Dal 55' Castagne 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e incisività sull'out di sinistra.

Gomez 6,5 - Come al solito pericoloso e difficile da marcare tra le linee avversarie. Arriva al tiro con grande facilità, spesso mancando il gol per centimetri o per le ottime opposizioni di Sorrentino.

Ilicic 7 - Pareggia il match al primo lampo della sua partita con un delizioso tocco sotto a superare Sorrentino. Sempre propositivo e imprevedibile per la retroguardia gialloblu. Dal 78' Pasalic s.v.

Zapata 6,5 - Fa valere la propria fisicità svolgendo un ottimo lavoro per i propri compagni. Pregevole la sponda con cui manda in porta Ilicic in occasione dell'1-1 nerazzurro.

All. Gritti 6 - Sorpresa da Meggiorini, l'Atalanta riesce comunque a reagire con un'ottima seconda frazione di gara.

CHIEVO

Sorrentino 6,5 - Decisivo in almeno un paio di occasioni con interventi provvidenziali. Non poteva fare molto di più a tu per tu con Ilicic.

Andreolli 5,5 - Si fa trovare impreparato nella propria zona di competenza in occasione del gol firmato da Ilicic.

Male in marcatura. Dal 90' Frey s.v.

Cesar 5,5 - Fatica a contenere la fisicità di Zapata, che lo costringe ad una gara di grande sofferenza.

Barba 5,5 - Cala nella ripresa, quando è spesso in ritardo e costretto al fallo. Condizionato anche dal cartellino giallo.

Depaoli 6 - Sempre attento e ordinato in fase difensiva. Propizia il momentaneo vantaggio di Meggiorini con un perfetto lancio dalla propria metà campo.

Diousse 6 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista senegalese, prezioso soprattutto in fase di copertura.

Hetemaj 5,5 - È come al solito generoso in mezzo al campo, ma spesso impreciso in ripartenza. Cala vistosamente nella ripresa.

Jaroszynski 6 - Si disimpegna con grande attenzione nella propria metà campo, senza rinunciare ad accompagnare la manovra offensiva quando può.

Giaccherini 6 - Tra i più attivi e pericolosi dei suoi nel primo tempo. Nella ripresa è invece costretto a sacrificarsi in fase di contenimento.

Stepinski 5,5 - Mai pericoloso dalle parti di Gollini nonostante il grande movimento su tutto il fronte d'attacco. Dal 79' Djordjevic s.v.

Meggiorini 7 - Sblocca il match con un grande aggancio volante e un sinistro per nulla scontato da posizione defilata. Il migliore dei suoi. Dal 70' Pucciarelli 5,5 - Non riesce ad incidere nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

All. Di Carlo 6,5 - Riesce a strappare un punto ad un'Atalanta in piena lotta Europa. Altra prova di grande orgoglio del suo Chievo.

Arbitro: Irrati 6,5 - Ottima gestione in un match comunque corretto e privo di episodi dubbi, controllato senza esitare ad estrarre i cartellini.

TABELLINO

ATALANTA-CHIEVO 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello (88' Barrow); Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (55' Castagne); Gomez; Ilicic (78' Pasalic), Zapata. All. Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Andreolli (90' Frey), Cesar, Barba; Depaoli, Hetemaj, Diousse, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski (79' Djordjevic), Meggiorini (70' Pucciarelli). All. Di Carlo

Arbitro: Massimiliano Irrati (Sez. di Pistoia)

Marcatori: 32' Meggiorini (C), 55' Ilicic (A)

Ammoniti: 5' Meggiorini (C), 28' de Roon (A), 35' Diousse (C), 42' Andreolli (C), 45'+1 Hetemaj (C), 62' Cesar (C), 74' Andreolli (C), 74' Barba (C), 90'+5 Giaccherini (C)

Espulsi: -

