Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>GENOA JUVENTUS GOL DYBALA / Non si sblocca il risultato diè la 'colpa' è anche del Var: dopo aver tolto un rigore alnel primo tempo, nella ripresa ancora tecnologia protagonista con l'annullamento del gol di. La Joya era andata a segno ma la rete non è stata convalidata: il Var ha rivelato, infatti, una psizione di fuorigioco di Emre Can nell'azione che ha portato alla rete della 'Joya'.