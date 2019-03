CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED / Non c'è Cristiano Ronaldo ma non per questo Genoa-Juventus ha meno spunti di interesse: lo sa bene anche il Manchester United che ha inviato alcuni osservatori a Marassi per la sfida tra rossoblu e bianconeri.

Gli scout dei 'Red Devils' prenderanno appunti su alcuni calciatori della squadra di Allegri, da tempo nel mirino della società inglese: occhi puntati quindi su. Il terzino sinistro ha rinnovato il suo contratto a dicembre fino al 2023 ma una sua cessione a fine stagione non è da escludere, soprattutto a fronte di un'offerta importante. Discorso diverso per la 'Joya' che in questa stagione ha reso al di sotto delle sue potenzialità: lo United lo segue e potrebbe far partire l'assalto nel caso in cuidica addio a fine campionato. Proprio il belga è stato accostato alla stessa Juventus e all'per il dopo Lukaku.