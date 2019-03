CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE / Zinedine Zidane avrà un budget importante per costruire il nuovo Real Madrid: Florentino Perez è pronto a spendere cifre elevate per rivoluzionare la squadra per la prossima stagione. Tra gli obiettivi del tecnico francese c'è anche David de Gea, portiere spagnolo del Manchester United, con contratto in scadenza nel 2020, ed una trattativa per il rinnovo che fatica a decollare.

Così il Real Madrid potrebbe farsi avanti visto che Zidane non è pienamente convinto di: per de Gea, accostato anche alla, sarebbero pronti circa 90 milioni di euro. L'interesse del Real Madrid non è certo una novità: l'estremo difensore della Nazionale spagnola è da anni accostato ai blancos ma l'arrivo di Courtois la scorsa estate sembrava avesse fatto tramontare la pista in maniera defintiva. Ora il ritorno di Zidane potrebbe cambiare le carte in tavola.